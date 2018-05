L'auto di un'imprenditrice incendiata sotto casa in via De Gasperi

Indagini in corso su una macchina in fiamme in via Alcide De Gasperi. Lo scorso martedì sera una Mini Countryman ha preso fuoco nella strada del quartiere Murialdo, poco prima delle 22.

Ad accorgersi del fumo e delle fiamme è stata proprio la proprietaria della macchina, un’imprenditrice viterbese, Cinzia Scotolati, poco dopo essere rientrata a casa.



Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che sono stati impegnati sul posto per domare l’incendio dalle 22 alle 23 circa. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Sul caso stanno indagando i carabinieri e vigili del fuoco per capire se l’incendio è di origine dolosa.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



