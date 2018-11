Ironia e denuncia sociale: le tre serate di Gamberi e Icastico dedicate al genio di Rino Gaetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Due amici, due “fratelli di note” e tanta voglia di fare musica insieme». Così Simone Gamberi e Vincenzo Icastico presentano l'unione temporanea di intenti per omaggiare uno dei più grandi cantautori italiani, Rino Gaetano. E' quanto andrà in scena a partire da questa domenica, 18 novembre, al Blitz cafè di Viterbo.Il locale ha scelto Gamberi e Icastico per “La domenica”, rassegna invernale che vedrà tre appuntamenti. Dopo quello di domani ancora il 25 novembre e il 2 dicembre, sempre dalle 19, per una o tre serate. Tre incontri dove la musica sarà accompagnata da aneddoti e curiosità sul cantautore calabrese, seguendo tre linee tematiche, molto care all'artista: si parte dalla sua figura, domani sarà raccontato “Salvatore Antonio Gaetano”, la settimana seguente si svilupperà quello era la sua arte, “Ironia e denuncia sociale”. Infine il saluto, un pensiero dedicato alla sua prematura scomparsa: “Una fine già scritta”.Trentasette anni dopo, uno dei cantautori italiani più scomodi prosegue nel far sentire la sua voce, anche grazie a Simone Gamberi, artista viterbese lanciato dopo la partecipazione a Sanremo Rock, e il suo chitarrista Vincenzo Icastico, anche lui compositore. Due musicisti viterbesi onoreranno la profezia più vera di Gaetano, che due anni prima di morire in un incidente, durante un concerto lanciò quello che è ritenuto il suo testamento ideologico.“C’è qualcuno - disse Gaetano - che vuole mettermi il bavaglio: io non li temo! Non ci riusciranno! Sento che, in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni. Che, grazie alla comunicazione di massa, capiranno cosa voglio dire questa sera. Capiranno e apriranno gli occhi, anziché averli pieni di sale”.