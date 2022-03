L'incidente sulla Cimina, gara di solidarietà per aiutare Valentina: in fila per donare il sangue

Schianto sulla Cimina, gara di solidarietà per aiutare Valentina. Da ieri mattina il centro trasfusionale per le donazione è stato preso d’assolto da tantissime persone che hanno risposto all’appello dell’Admo e degli amici della 24enne viterbese.

La ragazza è in condizioni gravissime a Belcolle dopo il tragico incidente di martedì notte. L’auto sulla quale viaggiava la 24enne insieme ad altre tre persone, è finita fuori strada dopo aver perso il controllo in strada Cimina, poco dopo la discoteca I Cigni. Quattro i ragazzi coinvolti, due donne entrambe ferite gravemente e due uomini rimasti feriti in maniere lieve.

Valentina è stata trasportata immediatamente in ospedale in condizioni critiche e la mattina seguente è stata operata. Il sangue arrivato a Belcolle (del gruppo 0 negativo) per aiutare la giovane coinvolta nell’incidente è stato una risposta importante. Sono stati in tantissimi, complice anche il passa parola sui social, a rispondere alla richiesta di aiuto.

L’emergenza non è ancora terminata e potrebbe essere richiesto altro sangue.