Ultimo aggiornamento: 10:23

Classe 2004, sedici anni compiuti da poco, è uscito nei giorni scorsi Sui tetti di Roma (disponibile su Spotify) singolo d'esordio di Rebecca Antonaci. Un lavoro nato duranti i mesi di lockdown, «dalla necessità di evadere dalla mia stanza, anche solo viaggiando con la mente ed anche per raccontare una parte di me che solitamente non mostro mai», spiega Rebecca. Solitudine e paura ma non solo, anche amore e una nuova consapevolezza di sé e del mondo i temi che ballano sulle note di un testo pop, interamente composto da lei, che sorprende per la semplicità e per l'acume con cui colpisce.Una passione, quella per la musica, che Rebecca coltiva da sempre e che porta avanti oggi nelle aule del liceo musicale alternando gli studi di sax a quelli di pianoforte, dividendosi ancora tra danza e recitazione. Prima dell'esordio musicale, infatti, era arrivato quello dietro la macchina da presa. Iniziato da giovanissima un percorso artistico, a 12 anni era arrivata la prima convocazione importante con un ruolo nel thriller Il lato oscuro di Vincenzo Alfieri (selezione ai Nastri d'Argento e al Giffoni Film Festival), al fianco di Massimo Poggio, Gianmarco Tognazzi, Luigi Diberti, Michela Andreozzi e Guido Quaglione.Nel 2017, a 14 anni, aveva interpretato Fragile nel musical Fragile Maneggiare con il cuore, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità. Una carriera, nonostante la giovane età, costellata di importanti esperienze teatrali e cinematografiche. A breve, con molta probabilità nei primi mesi del 2021, tornerà in televisione in prima serata nella fiction Luce dei tuoi occhi di Fabrizio Costa (produzione Banijai per Mediaset), dove interpreterà una delle protagoniste, un'allieva dell'accademia di danza in cui insegna Anna Valle.