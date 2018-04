Il litorale è già pronto per l'estate, prezzi e offerte di case per le vacanze

di Marco Feliziani

Di offerta turistica ce n'è per tutti i gusti: basta lasciarsi alle spalle il caos della città e arrivare sul litorale viterbese per trascorrere questa calda primavera in pieno relax. A Montalto sembra già estate, molti turisti nel ponte del 1° maggio non hanno perso l'occasione di indossare il costume e fare il primo bagno. Ma Apollo, l'anticiclone africano che da una settimana scalda l'Italia, potrebbe avere le ore contate. I dati a disposizione dei meteorologi descrivono un peggioramento delle condizioni dalla giornata della Festa dei lavoratori; dal pomeriggio sono infatti previste piogge e temporali sul Lazio.



Intanto gli operatori balneari e alberghieri sfruttano il bel tempo per organizzarsi per la prossima stagione estiva. Alcuni stanno già attrezzando la spiaggia con ombrelloni, sdraio e lettini e negli alberghi e nelle strutture ricettive, in questi giorni, si registra il pienone. «Tutto esaurito fino al 1° maggio dice Pietro Biandolino del Key Club con un leggero aumento delle presenze rispetto lo scorso anno».



Trend positivo anche nei siti archeologici. Al parco di Vulci ci sono iniziative ed eventi tutti i giorni fino al 3 giugno. L'offerta turistica lascia spazio anche al settore degli affitti immobiliari. «Per quanto riguarda la compravendita degli immobili - spiega l'agenzia La Foce - abbiamo registrato un leggero aumento. Per gli affitti stiamo alle stesse condizioni di un anno fa: poca richiesta a giugno e un aumento a luglio e agosto».



Per una casa in affitto di 50 metri quadri con giardino, per tutto giugno si può spendere 1.300 euro. Per luglio e agosto il prezzo varia dai 1.900 ai 2.200 euro, con possibilità di una riduzione se aumenta la distanza dalla spiaggia.



Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA