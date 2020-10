E' stato inaugurato a Vitorchiano e si concluderà l'8 novembre un progetto a tappe che vede come protagonisti aspiranti scrittori guidati dalla scrittrice Carola Susani finalista del Premio Strega 2007, che hanno raccontato le bellezze, la storia e riportato aneddoti del piccolo borgo ai piedi dei monti cimini. Ogni fine settimana i turisti avranno la possibilità di viaggiare senza spostarsi molto, alla scoperta dell'unico Moai al mondo fuori dall'Isola di Pasqua, accompagnati da uno dei partecipanti al corso letterario, che gli farà attraversare il borgo, raccontando la ricchezza culturale, storica, tradizionale e anche eno-gastronomica e naturalistica di Vitorchiano. Anche Vitorchiano, si è messo in gioco per partecipare all'originale percorso letterario dei ragazzi che è online. I migliori verranno premiati in occasione della giornata finale del 21 novembre. Da ieri è possibile godere di alcuni assaggi letterari in veri e propri viaggi inediti tra i vicoli e i meravigliosi scorci di Vitorchiano. Morena Martini, Giovanna Gobattoni, Emanuela Cratassa, Roberta Mezzabarba, Tiziana Savoca, Chiara Anselmi, Elena Cioce, Fabio Tornatore, Roberta Filippi, Giovanni Battista Goffredo sono parte dei giovani quaranta scrittori che, in questa inconsueta staffetta letteraria e poetica, condurranno fisicamente i visitatori presso il Santuario di San Michele Arcangelo per raccontare la festa di San Michele Arcangelo e le tradizioni quattrocentesche legate al Santo Patrono di Vitorchiano, nel ghetto ebraico e tra i vicoli più pittoreschi del centro storico, arricchito da profferli e dalla bella facciata del Palazzo del Rabbino, fuori le mura alla scoperta della chiesa di S. Nicola e dei suoi numerosi affreschi di scuola viterbese, all'interno del Borgo per conoscere la storia dei Fedeli di Vitorchiano e della leggenda di Marzio. I tre racconti più suggestivi saranno scelti e premiati da una giuria composta da Teresa Ciabatti, Loredana Lipperini e Daniele Mencarelli.



