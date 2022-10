Lunedì 31 Ottobre 2022, 05:40

Stasera è la notte di Halloween e il quartiere medievale di San Pellegrino è già pronto per la festa. Sabato, infatti, si è inaugurata la quinta edizione della Notte di Mezzo ed è stato subito boom: un flusso ininterrotto di visitatori dalle prime ore della mattina fino a sera all’ex Zaffera, trasformata dall’associazione GiraTempo nel mondo di Harry Potter, e a Palazzo degli Alessandri, che per il ponte di Halloween è diventato, grazie agli allestimenti realizzati dal liceo artistico Orioli, il castello incantato di Malefica e la sua corte.

Taglio del nastro anche per le mostre di ceramica del Lab33 di Elena Urbani che scaldano le stanze di Palazzo degli Alessandri con luci soffuse e i colori dell’autunno che fanno da cornice alle creazioni ispirate all’Halloween messicano e alle creature fantastiche del sottobosco realizzate dai corsisti. Gettonatissimi i laboratori e le botteghe di ceramica: a Percorsi Artistici alla casa ponte dei tarocchi, Cinzia Chiulli e Flavia Bronchini hanno presentato “Lettura, storie e leggende, personaggi di San Pellegrino”, per l’angolo delle storie che quest’anno si arricchisce anche del racconto e della voce della narrautrice Cristina Pallotta che ha riavvolto il nastro del tempo, facendo rivivere uno spaccato familiare in cui si riflette la Viterbo degli anni passati. Alla Viterbo Sotterranea la professoressa Marcella Pasqualetti, responsabile scientifico dell’orto botanico dell’Università della Tuscia, presente con una serie di iniziative al cartellone della Notte di Mezzo, ha illustrato le “Piante delle streghe, scienza o magia?”.

Proseguono anche gli incontri con gli scrittori fino alla giornata finale di oggi, quando “streghe, stregoni e maghetti del centro sociale Pilastro” invaderanno il centro storico con “Dolcetto o Scherzetto”. Sabato il taglio del nastro per gli allestimenti a San Pellegrino: presente la sindaca Chiara Frontini, Aldo Piermatti per la Fondazione Carivit, gli assessori Alfonso Antoniozzi ed Elena Angiani, il consigliere Marco Bruzziches, la professoressa Cinzia Pace per il liceo Orioli. La manifestazione è organizzata dall’associazione Argot.



Per la notte di Halloween, la Rocca dei Borgia a Nepi si trasformerà in un accampamento vichingo. Dopo essere stata per secoli una fortezza inespugnabile, una tribù di vichinghi si piazzerà al centro del cortile. L’appuntamento è oggi dalle 18 fino alla stessa ora di domani. A Nepi per attirare i turisti hanno scelto questa idea che si compone di altri appuntamenti dei Ghost Tour organizzati dal Museo Civico che prevede altre quattro visite, tra le tende dei vichinghi, i mestieri e i banchi degli artigiani. Si tratta di un evento voluto dal Comune in collaborazione con il Museo, la Proloco e gli operatori di Nepeasy.