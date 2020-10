Furto nella notte alla sala slot, scassinate le macchinette. Il terzo in pochi giorni

Sala slot visitata dai ladri. Ancora un colpo notturno, sempre verso lo stesso obiettivo a Vetralla. La scorsa notte ignoti hanno cimpiuto l'ennesimo furto (è almeno il terzo) ai danni della sala slot che si trova lungo la Cassia.

I ladri sono entrati da una finestra che sul retro, e una volta dentro si sono dati da fare con attrezzi cacciavite per forzare le macchinette per le giocate al poker ecc. portandosi via le monete all'interno. La scoperta del furto questa mattina da parte del gestore della sala. Indagano i carabinieri della stazione di Vetralla.

