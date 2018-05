Scontro frontale, muore una donna

Scontro frontale in strada Carcarelle, a Viterbo: muore una donna.

Ieri sera alle 21.30, per cause da accertare, due auto si sono scontrate poco prima del bivio per Tobia.

E’ morta sul colpo Donatella Canensi di 57 anni, gravissimo il marito Enzo Baggiani di 64 anni, che era alla guida.

L’uomo, noto artigiano della Tuscia, è stato trasferito prima all’ospedale di Viterbo in codice rosso, poi in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

Feriti lievemente due persone che viaggiavano sull’altra auto.

Sul posto sono subito intervenuti, altre ai sanitari del 118, i carabinieri di Viterbo.

Sabato 26 Maggio 2018



