Flaminia Civita Castellana: incontro tra Gravina numero uno della Figc e il presidente Francesco Bravini

E' un buon momento per Flaminia calcio Civita Castellana.

La squadra maggiore che occupa la quinta posizione in serie D gioca d’anticipo sabato al Madami (calcio d’inizio ore 14,30) contro il Ponsacco con l’intenzione di continuare la striscia positiva e continuare ad alimentare tra i tifosi il sogno dei play-off. Sarà anche l’ultima gara interna di quest’anno dove la formazione di Nofri ha finora collezionato cinque vittorie, un pari e due sconfitte.

Il presidente Francesco Bravini intanto ieri ha incontrato il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, a Coverciano, per parlare del futuro del calcio nella riunione dei delegati nazionali della Lnd. Era presente Roberto Coramusi, nipote di uno dei fondatori del calcio civitonico nel 1921 e responsabile delle relazioni esterne della Figc. «E’ stato un bell’incontro quello con il presidente Gravina - ha sottolineato Bravini -. Lo ringrazio per aver dato seguito al progetto di proseguire con i contatti sempre più stretti con il mondo dei dilettanti».

Vola in questo momento anche la formazione degli juniores nazionali allenata da Fabio Tocci che ha centrato la quarta vittoria di fila. Nell’ultima gara disputata a Tivoli la formazione rossoblù in trasferta ha vinto 3-0 con le reti di Celentano, Tufano e Guidi. In classifica la squadra si è posizionata nella parte medio alta. «I ragazzi stanno maturando e arrivano anche i risultati» ha commentato il tecnico Fabio Tocci che è alla quinta stagione sulla panchina rossoblù.