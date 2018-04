Festa della Liberazione e ponte del 25 aprile, gli appuntamenti nel Viterbese

di Carlo Maria Ponzi

Ponte del 25 aprile, festa della Liberazione, all’insegna delle iniziative di “Resist. Mai più fascismi” a cura dell’Arci e dell’Anpi, nonché di altri eventi tra musica, danza hip-hop, feste di primavera. La sequenza di Resist: il 24 aprile, alle 21, al circolo Il Cosmonauta (via dei Giardini) il reading tra musica e video “Andrea Staid: schiavi al posto nostro. Le voci degli invisibili”, con musiche in live set di Jacopo Raimondi e video animati di Francesca Cogni.



Al teatro Petrolini di Ronciglione, ore 21, “Drug Gojko”: spettacolo teatrale sulle gesta del partigiano Nello Marignoli, di e con Pietro Benedetti. Mercoledì 25: ore 11.30, a Nepi, sala consiliare, mostra, proiezione e reading sulla lotta partigiana; al Cosmonauta, alle 12,30, pranzo sociale Anpi cui seguirà il concerto della Nuova Banda della Marranella; al circolo “Claudio Zilleri” di Capranica, alle 13, si consumerà il pranzo partigiano.



Altri appuntamenti: nel capoluogo, al Mat (via del Ganfione 16-18) domani alle 19,30: concerto di Jazz musica con “Rossella Costa Around jazz duo”. Al Padovani di Montalto di Castro la chiusura della stagione e affidata alla gara coreografica di hip-hop organizzata da Marco Cavalloro e Sport Mix due. Lo spettacolo, dal titolo “Dance to the music” è realizzato con i migliori gruppi di hip hop scelti in Italia; il 24 aprile, dalle ore 20,30 si affronteranno gli over 14; il giorno seguente, dalle ore 15, gli under 14.



Sempre a Montalto, ma alla Marina, mercoledì 25 chiude i battenti la 5° edizione di “Maremma d’aMare”, fiera delle tradizioni maremmane. In programma le spettacolari esibizioni a cavallo dei butteri, la sfilata di cavalli e cavalieri tra piazza del Palombaro e via Tevere, il mercato dei prodotti tipici agricoli e artigianali accompagnate da degustazioni; il lungomare Harmine sarà punteggiato dalle evoluzioni degli artisti di strada; in serata, spettacolo aereo acrobatico; per i bambini, area dedicata con giostre, gonfiabili e animazione.



Infine, è a disposizione una navetta per visitare il parco archeologico e naturalistico di Vulci (Info: Pit centro servizi di via Tevere 0766-802981).



Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA