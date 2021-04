Fabrica di Roma, giovane fuori strada con l'auto. Abbattuta colonnina dell'Enel, zona senza corrente

Spettacolare incidente stradale a Faleri (frazione di Fabrica di Roma) questa sera nei pressi del centro commerciale. Una vettura fuori controllo è uscita dalla carreggiata schiantandosi sul bordo strada.

Per pura fortuna, e per il traffico scarsissimo per i divieti da zona rossa, non ci sono state conseguenze per le persone. Tanti invece i danni materiali. Da una prima verifica, il motore della vettura nell'impatto si è staccato ed è finito in mezzo alla strada.

Da una prima ricostruzione una Golf, guidata da un ragazzo residente a Civita Castellana, uscendo di strada ha divelto i segnali del centro commerciale, abbattuto le barriere pubblicitarie sul marciapiede mandando in mille pezzi una colonnina dell'Enel. Tutta l'area è l'area è rimasta senza energia elettrica, fino all'iontervento dei tecnici dell'azienda elettrica.

Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia insieme ai colleghi di Fabrica, oltre ai vigili del fuoco. La viabiltà è rimasta bloccata.

