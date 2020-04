Fabrica di Roma, coppia torna dalla Romania e occupa una casa: l'arresto dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Fabrica di Roma (Viterbo) hanno arrestato una coppia di stranieri che, rientrata in Italia dalla Romania, ha occupato un appartamento già locato e occupato nel centro residenzale di Parco Falisco, nella frazione di Faleri.



I due sono entrari nell'immobile durante l’assenza dell'affittuario in modo arbitrario, cambiando le serrature dopo avere divelto i lucchetti del cancello. I carabinieri sono intervenuti su richiesta del locatario, che si era assentato per recarsi ad assistere il padre in fin di vita. L'uomo al ritorno si è trovato la casa con le serrature cambiate e la coppia all’interno.



Gli occupanti sono stati fatti uscire e dichiarati in arresto per violazione di domicilio e uso arbitrario delle proprie ragioni. Poi i carabinieri li hanno messi a disposizione del Tribunale di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA