Distaccamento dei vigili del fuoco intitolato a Giuliano Lipperi, volontario morto in un intervento

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Civita Castellana (Viterbo) è stato intitolato a Giuliano Lipperi, il volontario di Fabrica di Roma deceduto due anni per un malore durante un intervento. Erano presenti la mamma e la sorella del giovane, oltre a tanti colleghi.Dopo la messa i familiari, tra applausi e lacrime, hanno scoperto una targa commemorativa. Con loro il sottosegretario all’Interno, Stefano Candiani; il prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, il comandante Corpo dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo; il sindaco di Civita, Gianluca Angelelli. A fare gli onori di casa il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Emanuele Pianese, che ha accolto gli ospiti e i sindaci del comprensorio. Il sottosegretario Candiani ha ricordato i «nobili valori di solidarietà, altruismo e generosità che contraddistinguono la grande famiglia del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».Valori incarnati da Giuliano Lipperi, che con l’istituzione antincendio vantava un rapporto ventennale, iniziato con il servizio di leva prestato come ausiliario nel 1997, poi proseguito negli anni con passione, dedizione e professionalità fino all’estremo sacrificio. Presente anche la banda musicale del corpo dei vigili e il portavoce nazionale del Corpo vigili del fuoco, Luca Cari.«I vigili del fuoco veri sono quelli che si vedono in provincia – ha detto al termine della cerimonia Dattilo – e Giuliano ha lasciato un impronta forte in questo distaccamento. Lo dimostra la presenza di tanta gente che gli voleva bene, è stato un esempio e la targa ci ricorderà l’atto fulgido di un giovane». Il servizio di rinfresco offerto agli ospiti stato preparato e servito dagli allievi del Centro provinciale di formazione professionale “Ivan Rossi” sotto la direzione di Fabrizio Massaini.