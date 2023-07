Giovedì 6 Luglio 2023, 05:20

Crollo al ristorante di Montefiascone, domani il dissequestro dell’area e il via alle operazioni messa in sicurezza. La Procura ha dato il via libera alla richiesta presentata dall’avvocato Giuliano Migliorati che assiste la famiglia Morincasa. Domenica 18 giugno il ristoratore Paolo Morincasa è morto sotto le macerie del suo ristorante “Il Miralago”.

Da giorni nell’area di pertinenza del locale, a via della Bandita 15, erano in corso lavori di sbancamento per un ampliamento del ristorante. Un progetto che il proprietario desiderava da tempo. Il crollo è avvenuto poco dopo le 11 quando il personale era al lavoro sulla veranda per allestire il pranzo, mentre Paolo Morincasa e lo chef Massimo Pini erano all’interno. E’ qui che li ha sorpresi il crollo del solaio. Quintali di terra sono piombati sul ristorante, per il 72enne di Montefiascone non c’è stato niente da fare, per lo chef , tirato fuori a mani nude dai vigili del fuoco, solo lesioni curate all'ospedale di Viterbo. Per il crollo la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, sul registro degli indagati sono finti tre professionisti legati ai lavori di ampliamento. L’iscrizione è avvenuta dopo che gli investigatori hanno terminato la prima parte delle indagini e depositato la prima informativa sulla tragedia alla pm Eliana Dolce che sta coordinando l’inchiesta.

I tre professionisti, il geometra Luca Ferri, l’ingegnere Stefano Frellicca e il titolare della ditta Adriano Menichelli difesi rispettivamente dagli avvocati Angelo Di Silvio, Massimo Morcella, Lucio Bernardelli e Francesca Carnicelli, rispondono di omicidio colposo, lesioni e disastro colposo. Sul crollo la Procura ha anche affidato all’ingegnere Rodolfo Fugger se dal punto di vista amministrativo fosse tutto nella norma e tutti o sarebbe stato necessario uno studio di natura geologica preliminare. Gli atti amministrativi sarebbero al centro dell’inchiesta e già passati al setaccio dalla Procura. Il Comune di Montefiascone pochi giorni dopo il crollo ha ordinato agli eredi della vittima di mettere in sicurezza l’area.

«Dopo aver ottenuto il dissequestro - afferma l’avvocato Giuliano Migliorati, che assiste la famiglia Morincasa - organizzeremo un progetto per mettere in sicurezza il terreno circostante con l’obiettivo di riportare alla normalità il luogo e far avere l'agibilità ai locali».