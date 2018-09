Civitella d'Agliano, 50enne muore folgorata mentre taglia l'erba in giardino

È rimasta folgorata mentre tagliava l'erba nel giardino di casa. Tragedia a Civitella d'Agliano, in provincia di Viterbo, avvenuta giovedì pomeriggio. Vittima dell'incidente fatale Lorena Tinelli, classe '68, molto conosciuta in paese per il suo impegno come volontaria nell'organizzazione di diverse manifestazioni locali. La donna lascia un marito gravemente malato e due figli: la maggiore di 16 anni che studia in un liceo del capoluogo della Tuscia e il più piccolo, un 12enne, che frequenta la secondaria di primo grado. I funerali si sono svolti ieri mattina dopo che il magistrato incaricato di seguire il caso ha rilasciato il nulla-osta, non ritenendo ci fossero elementi per disporre l'autopsia o aprire un'inchiesta. Le modalità del tragico decesso sono apparse, infatti, sin da subito abbastanza chiare.



La 50enne, nel pomeriggio di giovedì, aveva preso il tosaerba per sistemare gli spazi verdi intorno a casa, nell'immediata periferia del paese della Teverina. A quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute, Tinelli avrebbe tranciato il filo che alimenta il robot della piscina, in quel momento collegato alla linea elettrica. Non è certo se la morte sia avvenuta nel momento stesso in cui il decespugliatore ha tagliato il collegamento oppure se la donna abbia toccato i fili subito dopo, rimanendone folgorata. Fatto sta che il decesso è stato immediato e il pubblico ministero venerdì ha concesso il via libera per le esequie.



Nella chiesa di Civitella ieri mattina l'intera comunità si è riunita per dare l'addio alla donna e dimostrare affetto ai famigliari sconvolti dal dolore. In questi giorni, Lorena Tinelli era in prima linea nell'organizzazione degli eventi per i festeggiamenti di San Gorgonio, patrono del paese, celebrato il 9 settembre. Sconcerto tra gli amici e i componenti del gruppo festeggiamenti, che l'hanno omaggiata con pensieri e foto sui social network. Sulla pagina Facebook "Civitella d'Agliano Eventi San Gorgonio" campeggia un post con un nastro nero dedicato alla 50enne scomparsa in queste drammatiche circostanze.

