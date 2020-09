Civita Castellana, ritrovato brano inedito del musicista Celestino Morelli dedicato alla città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovato un brano musicale inedito del musicista Celestino Morelli (1870 – 1932) dedicato alla sua città, Civita Castellana. Ha come titolo “Alla mia patria”, ed è unamarcia per banda datata 16 settembre 1903, composta con molta probababilità in occasione delle feste patronali.Morelli, vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900, l'ha dedicata al municipio di Civita Castellana. La partitura, redatta a mano e rilegata in un elegante volume, è stata ereditata e custodita per anni da una signora. Recentemente il maestro Enrico Mazzoni, musicista, pianista e organista della Cattedrale “Santa Maria Maggiore”, su invito della donna ha analizzato lo spartito rilevandone l’interesse storico e la qualità musicale, tanto da farne una versione per organo.La ricercatrice Francesca Pelinga ha effettuato le ricerche sulla figura di Morelli, ricostruendone vita e carriera musicale e rilevando come il musicista civitonico occupi un posto importante nel repertorio musicale bandistico. Un’altra sua marcia per banda, intitolata “La presa di Gorizia”, è in repertorio ed è eseguita spesso in concerti accanto a opere di compositori del calibro di Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini.Domenica 20 settembre alle ore 19, nella Cattedrale “Santa Maria Maggiore” di Civita, nell’ambito di un concerto in onore dei Santi Patroni promosso dal parroco don Alessandro Profili, il brano “Alla mia patria” verrà per la prima volta eseguito in pubblico all’organo storico “Aletti 1890”. A tenere il concerto saranno i maestri Mazzoni e Roberto Mattioni. L’esecuzione del brano sarà introdotta da Francesca Pelinga, la quale presenterà i risultati delle sue ricerche su Celestino Morelli.