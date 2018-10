© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiati a Civita Castellana i vincitori della dodicesima edizione concorso nazionale di poesia “Maestro Roberto Costanzelli”.Ad ospitare la cerimonia per la consegna dei premi è stata la sala conferenze dello stabilimento Telligraf, nell’area industriale di Sassacci. Il primo posto è andato allo scrittore toscano Davide Crocco Colacrai con la poesia “ Gli eterni ritorni”; il secondo a Najada Jifi Bahloul con la “ Danza per il mio Compleanno , il terzo alla studentessa Federica Fantera con “ E’ il volo di una gabbiano”.Ad aprire il pomeriggio presentato dalla splendida e oramai affermata presentatrice Paola Angelelli, è stato l‘intervento del vice sindaco Giancarlo Contessa, a cui a fatto seguito quello di Danilo Corazza, ex alunno di Roberto Costanzelli, che ha messo in evidenza il ruolo di quest’ultimo come un maestro da portare d’esempio a tutte le generazioni. Le poesie sono state recitate dall’attrice Francesca Bellucci, mentre gli interventi musicali sono stati eseguiti al piano da Alessio Nelli, accompagnato dalla voce di Alessandra Ferrari.La manifestazione è nata dopo la morte del maestro Roberto Costanzelli; dopo il successo delle prime edizioni provinciali il concorso è stato esteso in tutta Italia e a quest’ultima edizione sono state cento le poesia on concorso.La dichiarazione del vice sindaco Giancarlo Contessa.«Anche quest'anno c’è stata la collaborazione tra CiviTonica con il Premio di Poesia in Lingua Maestro Roberto Costanzelli. Sono particolarmente orgoglioso di aver creato questo connubio anni fa insieme a Carlo Costanzelli; devo dire che l'intesa è stata facile e spontanea perché se è vero che CiviTonica è diventata il contenitore culturale piu importante di Civita è ancora piu vero che il Premio di Poesia in Lingua Maestro Roberto Costanzelli è l'evento che ha la storia più lunga e gloriosa essendo da molti anni assunto a rilievo nazionale; peraltro in un ambito non affatto facile o popolare come la poesia, e questo gli rende ancora più merito. Quest'anno CiviTonica ha trattato un tema difficile come l'inclusione. Proprio la figura del Maestro Roberto Costanzelli rappresenta uno degli esempi più evidenti e più nobili di inclusione, è stato il maestro di tanti bambini, al tempo spesso provenienti dal sud e altrettanto spesso poveri, ma sempre accolti e integrati da lui e dalla scuola con amore e dedizione. È stato la figura sempre in prima fila in tante foto di scolaresche piene di bambini tutti col grembiulino nero, e forse proprio quel grembiulino nero era uno dei modi più semplici ma più efficaci per farci sentire tutti uguali, per abbattere un po di barriere sociali. È stato "Il maestro"!»