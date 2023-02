Civita Castellana, manifesti elettorali imbrattati: mirino sulla fronte del candidato del Pd, Simone Brunelli. Esposto alla Digos

Politica ad alta tensione a Civita Castellana. Dopo avere strappato i manifesti elettorali di Simone Brunelli, candidato alla Regione per il Pd, sono andati oltre: su alcuni, infatti, hanno anche disegnato un mirino sulla fronte del candidato.

«Stavolta penso si sia superato il limite con offese e minacce inaccettabili - ha detto Brunelli -. Chi sta creando un clima del genere non fa un danno a me, ma a tutta la comunità locale, da sempre tollerante e rispettosa dell'avversario politico. Se fare politica attiva per il proprio territorio deve essere motivo di preoccupazione da parte di parenti e amici, abbiamo perso tutti. Ho mandato un esposto alla Digos, ma una cosa é certa: chi pensa di mettermi paura disegnando un mirino sulla mia faccia, in realtá mi sta dando la forza di fare sempre di più»