Civita Castellana, in fiamme un pulmino del trasporto pubblico

Attimi di paura a Civita Castellana (Viterbo). Un pulmino adibito del servizio pubblico e al collegamento tra Civita Castellana e Corchiano intorno alle 8 è stato avvolto dalle fiamme in Piazza della Liberazione. Non vi erano in quel momento passeggeri a bordo e il conducente è riuscito subito a scendere a terra. Nessuna persona ha subito danni, anche se c'è stato un po di spavento.



Nel giro di pochi attimi sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco che hanno circoscritto l'incendio, la Polizia locale e i carabinieri. Da accertare le cause che hanno provocato le fiamme anche se l'ipotesi più probabile è quella di un corto circuito. Il mezzo è andato distrutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA