Civita Castellana, scossone in Comune: si è dimessa da consigliere Angela Consoli (FdI)

Nuovo scossone nel palazzo comunale a Civita Castellana. Angela Consoli, consigliere comunale in quota Fratelli d''Italia, ha rassegnato le dimissioni. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato l'ex assessore alla Cultura, nella precedente amministrazione guidata da Franco Caprioli (a sua volta dimessosi portando alle elezioni anticipate) a prendere questa decisione. Dimissioni che hanno rimesso in fibrillazione la politica locale.

Tra le ipotesi c'è quella di un improvviso aumento degli impegni di lavoro. «Con me ha avuto sempre un ottimo rapporto - ha detto il sindaco Luca Giampieri - e continuerà a lavorare con noi su alcuni progetti». Alla Consoli subentra in consiglio Federico Bernardi, primo dei non eletti e responsabile del movimento giovanile di FdI.

Consoli, artista di buon livello, appassionata di cultura locale e promotrice di eventi, durante il suo mandato di assessore ha cercato di favorire il turismo e promuovere il territorio.

