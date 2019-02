L'auto resta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello, paura per la guidatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’auto rimane bloccata tra le sbarre del passaggio a livello della ferrovia ex Roma Nord. E’ accaduto questa mattina in via della Repubblica, a Civita Castellana (Viterbo). Alla fine tutto si è risolto con un grande spavento per la donna che era alla giuda della vettura: grazie al pronto intervento di alcuni automobilistig e al personale della ferrovia Roma-Viterbo, il treno è stato bloccato, mentre la guidatrice veniva allontanata dall’auto.Un rischio che si poteva evitare: buon senso, e soprattutto il codice della strada, dicono che quando le sbarre del passaggio a livello si mettono in movimento, e sono attivi gli avvisatori luminosi e acustici, ci si deve fermare subito. Questa volta, a complicare la situazione, ci si sono messi anche i lavori di asfaltatura in corso lungo la via, che hanno provocato una lunga fila di auto nei due sensi di marcia.Con la circolazione gestita da due semafori provvisori, si rallenta a lungo il passaggio delle vetture e questo potrebbe anche essere stato il motivo dell'inconveniente sui binari.