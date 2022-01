Civita Castellana, troppo arsenico: acqua non potabile nel centro storico e zone limitrofe

Aqua non potabile a Civita Castellana: il sindaco Luca Giampieri ha firmato l'ordinanza sulla non potabiltà temporanea delle acque che arrivano dall'acquedotto del Barco, collocato sulla via Nepesina.

«Vista la nota del 19.01.2022 della Asl Viterbo - ha detto Giampieri - con cui la stessa ha comunicato l’esito delle analisi chimiche eseguite dall’Arpa Lazio, dalle quali risulta il superamento per il parametro arsenico dei limiti fissati dalla legge - nei punti di prelievo della fontana pubblica di via XXII Settembre e Piazza San Clemente - ho emesso l'ordinanza di non potabilità delle acque».

Le aree interessate sono: Località Fabbrece, via Nepesina, Località Fontana Quaiola, Località La Penna, Località Priati, via Roma e la totalità del centro storico, compreso l'ospedale “Andosilla”.

Fino a nuova disposizione, qui l’utilizzo dell’acqua deve essere limitato a usi in impianti tecnologici e per igiene domestica.