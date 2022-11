Domenica 27 Novembre 2022, 05:25

Quando al taglio del nastro c’è Santa Claus, un «Viva il Natale, oh, oh, oh» è il minimo come conseguenza. È andata così ieri mattina all’inaugurazione del Viterbo Christmas village, con tanto di visita nella casa di Babbo Natale e letterina scritta dalla sindaca Chiara Frontini. Sempre però con l’ombra del Grinch dietro l’angolo, quest’anno anche lui alla festa.

Posate le forbici, un giro nel cuore del centro storico, tra addobbi e grandi classici musicali in filodiffusione. «Sarà un bel Natale - dice la sindaca - abbiamo anche già montato l’albero. La novità è che quest’anno è piantato a terra, senza supporti». Cambiamenti in vista anche sulle luci. «Sono tutte nuove. Venerdì abbiamo fatto la prova, per vedere se andava tutto bene: ci sembra sia pienamente riuscita, piazza delle Erbe è bellissima».

Oltre al Christmas village ci sono eventi e spettacoli. «Stiamo completando il cartellone - continua Frontini - con le ultime iniziative che sono state finanziate con quanto rimaneva del bando dei contributi. Sarà un Natale esteso, che non coinvolgerà solo San Pellegrino con il village, ormai un appuntamento fisso, ma anche piazza San Faustino, piazza Fontana grande, via Saffi, la parte commerciale della città».

La filodiffusione «sarà in tantissime strade del centro storico, compreso Corso Italia, via Saffi e piazza del Comune». E la pista di pattinaggio in piazza del Plebiscito, più grande del solito. «Questo è il nostro primo Natale, facciamoci un in bocca al lupo perché la città se lo merita». L’8 dicembre sempre in piazza del Plebiscito verrà acceso l’albero da 12 metri.

Nel frattempo, l’organizzatore del village Andrea Radanich, di Fantaworld, scherza con Babbo Natale arrivati nella location che ospita la sua dimora: «Questa è casa sua», mentre sullo sfondo la filodiffusione passa “Feliz Navidad”. E la sindaca, una volta entrata, scrive la sua letterina. «Babbo Natale, per Natale vorrei che regalassi a tutti i cittadini viterbesi amore e dedizione per la propria città. Tanti auguri e buon Natale a tutti». «Vediamo se sarà stata una brava sindaca - aggiunge - e Babbo Natale mi porterà questo regalo». La consegna è a mano.

Oltre alla casa di Santa Claus a palazzo degli Alessandri, con tanto di postazione per far scrivere letterine ai bambini, ci sono il villaggio degli elfi in piazza San Carluccio, la novità della dimora del Grinch in piazza San Carluccio, e ancora la stalla della renna Rudolph, la slitta di Babbo Natale, e infine stand di dolciumi, ancora in piazza San Carluccio l’esposizione di un set di Lego su Star Wars ed Harry Potter.