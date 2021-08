Caprarola, ritrovato morto in un dirupo il ragazzo di Vallerano scomparso

Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 16:57

È stato ritrovato in un canalone il corpo del ragazzo di vignanello scomparso pochi giorni fa. Il primo ad individuarlo è stato un soccorritore della protezione civile. Qualche ora prima, nelle vicinanze, era stato trovato nel territorio di Caprarola, in località Macchia Bella, tra i comuni di Caprarola e Carbognano, il suo furgone Doblò.. Di Daniele Urbani, il 38enne di Vallerano, non si hanno più notizie da venerdi scorso. Sul posto i carabineri per gli accertamenti del caso e per proseguire le ricerche del giovane.

Sul posto per il recupero i vigili del fuoco e i carabinieri. Un elicottero di vigili del fuoco ha sorvolato la zona. Il corpo stava secondo alcuni a poche centinaia di metri dal furgone abbandonato

(Il furgone ritrovato dai soccorritori)