RIETI - Pilota di parapendio di Civita Castellana di 57 anni è in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. L'incidente è accaduto in località Vacone. Il Vigile del fuoco civitonico ha avuto l'incidente nel momento del decollo.



L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato nell'ospedale romano in codice rosso.



Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Configni, competenti per territorio. Ultimo aggiornamento: 20:09