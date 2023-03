Arredo bagno, a Francoforte comanda Civita Castellana

Il mondo dell'arredo bagno continua a guardare con interesse al distretto della ceramica di Civita Castellana.

La conferma arriva dalla fiera internazionale di Francoforte, che si è chiusa ieri, dove è stata confermata la leadership in questo settore grazie ai prodotti di qualità di altissimo livello presentati. Gli stand di Flaminia, Gsg, Disegno, Olimpya, Globo, Xilon, Scarabeo, Simas e Hidra, che hanno investito nella ricerca del prodotto e delle soluzioni tecniche, applicando la tecnologia più avanzata, e hanno abbinato la qualità, al design, sono stati tra i più visitati dagli operatori stranieri, che hanno scelto questo appuntamento per vedere da vicino le nuove proposte e allacciare nuovi rapporti.Tutti sono tornati a casa soddisfatti con la certezza che aumenterà l'export e il futuro (fatti i debiti scongiuri) sarà più roseo. Marco Carabelli, amministratore delegato Disegno Ceramica:

«Ci sono stati contatti interessanti dice - che saranno sviluppati in seguito. Francoforte resta una fiera di prim'ordine e le aziende nel distretto anche questa volta hanno dimostrato la loro leadership». Marco Rossi della Simas: «Il bilancio è positivo, molte visite extra europee, oltre che visitatori tedeschi ed europei in genere hanno animato questo appuntamento. I prodotti del distretto ancora una volta sono stati apprezzati per qualità e design, come dimostrano anche i premi ricevuti da Scarabeo e Globo».Secondo Andrea Gulinucci della Globo «la Fiera appena conclusa ha visto la defezione di alcune multinazionali del settore e questo in parte ha influito sull'affluenza generale; tuttavia rimane una manifestazione di livello internazionale da cui portiamo a casa segnali di incoraggiamento come alcuni contatti interessanti che speriamo possano avere un'evoluzione positiva. Il premio Design Plus ricevuto per la nostra collezione Lalita e le parole di apprezzamento generale per i nostri prodotti sono segnali importanti».

«Per la nostra azienda - commenta Emanuele Santoro dell'Hidra - è stata l'occasione per presentare le ultime novità dal nostro catalogo, come la collezione Komfort, in una location privilegiata. Lo stand collettivo Dna made in Italy, organizzato dall'architetto Marco Poletti, ha attirato visitatori da ogni parte del mondo, soprattutto da mercati distanti come quelli del sud-est asiatico. Il 2023 sembra essere l'anno di una definitiva e, speriamo, duratura crescita del mercato».

Ugo Baldi