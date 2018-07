Domestica drogava l'anziano per derubarlo, denunciata per rapina dai carabinieri

di Marco Feliziani

Rapina aggravata e abuso di relazioni domestiche. Queste le accuse per una colf italiana di 45 anni di Canino, denunciata ieri dai carabinieri della Compagnia di Tuscania. Secondo gli accertamenti dei militari, la donna, che svolgeva le pulizie domestiche a casa di un anziano di 70 anni di Arlena di Castro, avrebbe rubato monili e preziosi per alcune migliaia di euro.



La tecnica adottata dalla colf, semplice ed efficace: in più occasioni lo drogava con un potente ansiolitico per renderlo in stato di semi incoscienza, per poi rubare l’oro dall’appartamento. Le indagini, coordinate dal maggiore Ciro Laudonia della Compagnia di Tuscania, sono partite nel mese di giugno e ieri si sono concluse con una perquisizione domiciliare a casa della domestica a Canino.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



