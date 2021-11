Alla Viterbese non basta Volpe: i gialloblù cadono anche a Pistoia e restano ultimi

La maledizione dell'ultimo posto non abbandona la Viterbese che, a Pistoia, incassa la settima sconfitta in campionato e precipita sempre più in fondo alla classifica del girone B. La reti di Gennari al 47' della ripresa, condanna Volpe e compagni ad uno stop che ai punti non avrebbero meritato. Dopo il vantaggio siglato da Pinzauti su rigore, la Viterbese rimette in piedi il match grazie al secondo gol consecutivo realizzato da Volpe. Nel primo tempo la compagine allenata da Raffaele domina, ma non concretizza. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma la Pistoiese non crea problemi fino all'ingresso in campo di Vano. Quest'ultimo, fisico da cestista, mette in apprensione la retroguardia della Viterbese, che capitola in pieno recupero sotto il cazzotto di Gennari. Ora la zona salvezza è distante sei punti, con la Viterbese che non riesce ad uscire dall'incubo ultimo posto.

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Sabotic, Ricci, Gennari; Moretti, Romano, Santoro, Castellano (Minardi al 16′ st), Martina (Pertica al 42′ st); Ubaldi (Vano al 16′ st), Pinzauti (Valiani al 26′ st). A disposizione: Pozzi, Donini, Sottini, Basani, Tempesti, Deratti, Mal, D’Antoni. Allenatore: Sassarini.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Van Der Velden, Martinelli, D’Ambrosio; Urso, Iuliano (Adopo al 41′ st), Errico (Zanon al 19′ st), Calcagni, Megelaitis; Volpe (Murilo al 23′ st), Volpicelli (Capanni al 41′ st). A disposizione: Bisogno, Fracassini, Simonelli, Pavlev, Ricchi, Foglia, Marenco, Alberico. Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Saia di Palermo, coadiuvato da Pragliola di Terni e Collu di Oristano. Quarto ufficiale: Zamagni di Cesena.

RETI: Pinzauti (r) al 6′ pt, Volpe al 12′ pt, Gennari al 47′ st.

NOTE: Ammoniti: Urso, Moretti, Gennari, Santoro, Sabotic, Errico, D’Ambrosio, Murilo. Angoli: 5-3 (2-2). Recupero: 0′, 5′.