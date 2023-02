Martedì 7 Febbraio 2023, 05:35

E’ avvolta nel mistero l’aggressione a due ragazzi nordafricani scoperta domenica sera a Valentano. I due sarebbero stati colpiti più volte con un’arma da taglio. Le vittime sono state trovate in località Felceti. Una zona di campagna non molto frequentata.

Erano a terra ricoperti di sangue e sono stati soccorsi dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti. Passanti che avrebbero detto di aver sentito anche il rumore di un’auto, forse quella che trasportava i due nordafricani. I sanitari del 118, accorsi sul posto, li hanno subito trasportati in ospedale in condizioni gravi. Da chiarire però ci sono ancora troppi dettaglia. Non è certo se l’aggressione sia avvenuta in aperta compagna a Valentano o le vittime siano state lasciate lì dopo essere state colpite. Le ferite inferte, moltiplici e su varie parti del corpo, sarebbe state inferte con un’arma tagliente non ancora identificata.

Le due vittime sarebbero due migranti senza permesso di soggiorno. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Tuscania e del Nucleo investigativo. I militari devono dare risposte a molte domande a partire da chi ha compiuto l’aggressione che ha mandato in ospedale i due ragazzi. E sopratutto come mai. Le indagini sono a tutto campo, oltre all’ascolto delle vittime che sarebbero piuttosto impaurite e non avrebbero ancora fornito grandi dettagli dell’aggressione, si sta scavando nel mondo dell’immigrazione clandestina e in quello dei braccianti.

Dove spesso uomini e donne senza documenti riescono a trovare un’occupazione. Sotto la lente degli investigatori anche le telecamere di sorveglianza della zona, potrebbero aver ripreso l’auto degli aggressori e grazie alle immagini riuscire a identificarli. Le indagini continueranno serrate anche nelle prossime ore.