Pietro Salini interviene nel webinar di MoltoEconomia "Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030"

Pietro Salini, Ad Group WeBuild interviene nel webinar di MoltoEconomia "Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030". Il governo «sta rispondendo con un decreto per trovare correttivi» al tema dell'inflazione, ma «è centrale il tema della tempistica sulle grandi opere», dice. «Abbiamo un problema di determinare quali costi ci saranno nel futuro, visti i tempi lunghi di realizzazione. Il Pnrr non è il solo strumento ma un piccolo segmento del programma di infrastrutture del Paese. È uno strumento aggiuntivo, non sostitutivo di quello che lo Stato faceva prima sulle infrastrutture. Dobbiamo essere capaci di realizzarlo».