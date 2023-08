Viva Rai 2, nuova location a Roma: il bar non ci sarà più e il glass sarà più grande

Il pubblico come poteva pensare cheavrebbe abbandonato la nave di? Il conduttore sta per tornare più carico che mai e con tante novità. Attualmente la produzione ha trovato una nuova location così da allontanarsi definitivamente da Via Asiago. Inoltre, il set lascerà indietro alcuni dettagli per acquisirne altri. Per la nuova location è stata scelta piazza Lauro de Bosis, al Foro Italico. Lo showman Fiorello è alla conduzione e guida la trasmissione insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo. FOTO:@KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN