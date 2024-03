Harley-Davidson, il 30esimo raduno europeo estivo a Senigallia

EMBED





Harley-Davidson® è entusiasta di annunciare il suo programma per la 30a edizione del famoso raduno europeo dell'Harley Owners Group (H.O.G.®), che sarà ospitato per la prima volta a Senigallia, dal 6 al 9 giugno 2024. L’H.O.G. Rally Europeo è concepito come un incontro gratuito in cui gli appassionati di motociclismo attraversano l’Europa per ritrovarsi. Ospitato in una località diversa ogni anno, questo evento di rilievo attira regolarmente più di 50.000 appassionati di moto, amanti del brand Harley-Davidson e membri dell'Harley Owners Group. Quest'anno, l'evento raggiunge l'Italia per festeggiare la sua 30a edizione nella storica città di Senigallia, situata nelle Marche, vicino ad Ancona e a meno di due ore a sud di Bologna. Il raduno sarà animato da numerose attività H.O.G. e Harley-Davidson, oltre che da musica, ottima cucina italiana, intrattenimento, shopping e molto altro ancora in questa bellissima e storica città. Harley-Davidson sta collaborando con una serie di aziende e marchi italiani locali per realizzare quello che si preannuncia un evento spettacolare. Un ingrediente essenziale di un raduno H.O.G. è la musica, e quest'anno il palco principale della manifestazione, all'interno della centrale Piazza Garibaldi, non potrebbe essere più suggestivo. L'imponente piazza, circondata da edifici iconici, sarà la sede principale della manifestazione, con headliner e artisti italiani e stranieri che saliranno sul palco giovedì, venerdì e sabato. Il programma musicale è stato curato dal DJ Ringo di Virgin Radio Ringo e la lista completa degli artisti sarà annunciata molto presto. Harley-Davidson ha nel suo DNA spirito di avventura e libertà, e i visitatori che lo desiderano possono approfittarne per sperimentare un'esclusiva esperienza off-road sulla Pan America 1250 Special, l'esclusivo modello adventure touring di Harley-Davidson. In collaborazione con l'autorevole academy italiana di Adventuring Touring "Di Traverso - Adventouring", i visitatori potranno partecipare a un’esperienza di guida di mezza giornata su strada e in off-road affrontando alcuni dei migliori percorsi su strade bianche della zona. Questa attività sarà prenotabile sia per i possessori di Harley-Davidson Pan America che per i possessori di altri modelli di moto Adventure Touring. Gli amanti dell'avventura saranno raggiunti al rally anche dal pilota d'élite della Dakar, Joan Pedrero, che entrato nella storia concludendo la quindicesima edizione dell'Africa Eco Race in sella a una Harley-Davidson ® Pan America 1250™. Pedrero si è classificato al 1° posto nella categoria maxitrail e al 25° posto assoluto. La partecipazione di Harley-Davidson alla competizione ha dimostrato la capacità e l'affidabilità della Pan America 1250™. L'avventura fa parte del marchio e la Pan America 1250™ sta esplorando nuovi modi per vivere la più autentica esperienza Harley- Davidson e i visitatori del raduno avranno l'opportunità di provarla in prima persona. Harley-Davidson è inoltre lieta di annunciare che anche Deus Ex Machina si unirà ai festeggiamenti in qualità di partner dell'evento, arricchendo il fine settimana con il suo stile esclusivo custom, la sua cultura motociclistica e il suo senso dell'avventura. Nessun raduno H.O.G può dirsi completo senza l'iconica parata Harley-Davidson, che sabato 8 giugno vedrà lo spettacolare passaggio di migliaia di moto nel cuore della città, attraversando importanti luoghi storici. Gli appassionati avranno anche l'opportunità di mostrare le loro moto personalizzate al Custom Bike Show, che si terrà in Piazza Garibaldi venerdì 7 giugno. L'ingresso all'evento sarà completamente gratuito per tutti i motociclisti