Primi fiocchi di neve su Berlino. Questa mattina le previsioni meteo avevano annunciato neve e neve è stata. Ma non solo. Il ghiaccio ha infatti creato parecchi problemi sulle strade. Sull'autostrada 115 in direzione Nuthetal si sono verificati diversi incidenti come riporta il Berlin Traffic Information Center (VIZ Berlin) su Twitter.