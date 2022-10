Terni, Ranocchiari (Terni Valley) : «Seimila giovani "spariti" in dieci anni, invertire la rotta»

"Spazi ai giovani" è il titolo del primo di una serie di incontri, promossi da Terni Valley, che si svolgerà sabato 29 ottobre nei locali di Bloom, in via Galvani, coinvolgendo esperti ed operatori. Il tema delle politiche giovanili, il disagio dei ragazzi che in una città afflitta da una lunga crisi economica non trovano lavoro e tentano la fortuna altrove, la violenza, saranno i temi affrontati e ai quali si cercherà di proporre soluzioni e progetti dal punto di vista dei giovani.

“Partiamo dall'inverno demografico, dallo spopolamento dei giovani che Terni sta vivendo, spiega Lorenzo Ranocchiari, negli ultimi dieci anni si sono persi 6.000 giovani nella nostra provincia e la fascia di popolazione tra i 25 e i 40 anni è scesa dal 22% al 17,5%. Quindi sono necessari alcuni interventi dal punto di vista politico, istituzionale, aggregativo per rintracciare quei driver che possano consentire un’attrazione della popolazione giovanile.”

Testo e video di Claudia Sensi

Altro servizio su Il Messaggero in edicola mercoledì 26 ottobre