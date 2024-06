Fratoianni: "Il nuovo Cpr in Albania è il buco nero del diritto"

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2024 "Ci sono vari modi per ottenere voti. Uno di questi è promettere favori. Un altro è usare le istituzioni per fare spot elettorali come ha fatto la Meloni con il nuovo cpr in Albania, che è il buco nero del diritto" lo ha detto Nicola Fratoianni durantre l'evento conclusivo della campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra a Torino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev