Calenda: Derby con Renzi? Il loro è agglomerato, candidano da Mastella a Cecchi Paone

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2024 "Non c'è un derby di centro tra Azione e Italia viva. C'è una lista che si chiama Azione e c'è un'altra lista che mette dentro tutto il contrario di tutto. Dove andranno una in un pezzo, in un altro, uno in un'altra ancora. Dove candidano Mastella e Cecchi Paone. Non è un partito, è un agglomerato di liste", le parole di Calenda a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev