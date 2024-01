A Bologna testato un nuovo mezzo anfibio dei vigili del fuoco

Testato a Bologna un nuovo mezzo anfibio dei vigili del fuoco. Progettato dopo l'esperienza maturata durante i soccorsi per l'alluvione in Emilia Romagna, lo scorso maggio, può operare sia su scenari terrestri che acquatici ed è stato dato in dotazione alla direzione regionale.

Il test si è svolto a Nord Ovest del capoluogo emiliano, lungo le sponde del fiume Reno; erano presenti il direttore per l'Emergenza Marco Ghimenti, il direttore regionale per l'Emilia Romagna Francesco Notaro, il personale del Centro Operativo Nazionale e quello dei Comandi regionali che è intervenuto per i soccorsi.