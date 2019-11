Rissa tra tenniste al termine del match: l'incredibile scena al torneo di Las Vegas

Alycia Parks e Katherine Sebov si sono rese protagoniste di un finale di partita tesissimo al termine del match di tennis valevole come terzo turno dell’Itf di Las Vegas 2019. Sul campo, in poco più di un’ora e mezza di gioco, si impone la canadese Sebov, ma è al momento della stretta di mano sotto rete che succede l’imprevisto. Evidentemente tra le due scatta qualche parola di troppo tanto che si finisce alle mani, con solo il giudice di sedia in grado di sedare parzialmente gli animi. Ecco il video dell'incredibile episodio.

Ultimo aggiornamento: 18:18

