Roma, la felicità del baby Niccolò Pisilli chiamato in prima squadra contro l'Estrela Amadora

dal nostro inviato ad Albufeira

Niccolò Pisilli, primavera della Roma, reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19 e della finale Mondiale Under 20 persa con l’Uruguay. Non ha fatto un giorno di vacanza, per godersi la sopresa della convocazione di Mourinho con la prima squadra. Qui in Portogallo sta imparando le lezioni dello Special, insieme con lui un altro ragazzino rampante, o come dice Mou, un bambino, Riccardo Pagano, autore di un assist per Bobe nella amichevole appena conclusa, e vinta 4-0, contro l’Estrela: doppietta di Dybala, Llorente e Bove.

Alessandro Angeloni