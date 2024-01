Roma, Mourinho: «Huijsen diventerà un grande, ma è della Juventus«

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l'Atalanta: «Tutti sanno quello che è Huijsen, un ragazzo di 18 anni che ha 10 minuti in Serie A, ma che è uno dei prospetti di più qualità nel calcio europeo a questo livello di età. Sarà in futuro un grandissimo calciatore. La nostra situazione è difficile a tutti i livelli perché non abbiamo i giocatori disponibili dopo la situazione ffp che è di una limitazione incredibile è stata l’unica soluzione per aiutarci. E noi possiamo aiutarlo a crescere, perché non è un giocatore nostro ma della Juventus».