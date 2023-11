Bologna-Lazio, l'anticipo al Dall'Ara: la nostra diretta

Il primo anticipo dell’11^ giornata di Serie A metterà di fronte Bologna e Lazio al Dall’Ara a partire dalle ore 20:45 di venerdì 3 novembre. I padroni di casa non avranno alcuna intenzione di smettere di stupire, ma i biancocelesti cercheranno in tutti i modi di dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta in extremis nello scorso turno contro la Fiorentina. Thiago Motta dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1. In difesa è pronto il ritorno dal 1' di Posch e Kristiansen come terzini, dubbio al centro legato al recupero di Beukema. In caso di forfait, ci sarà nuovamente Bonifazi insieme a Calafiori. Confermata la classica mediana, così come il reparto offensivo: occhio solamente al possibile controsorpasso di Ndoye su Saelemaekers. Sarri proporrà il solito 4-3-3. A difesa della porta di Provedel, potrebbe nuovamente spuntarla Lazzari su Hysaj per una maglia dal primo minuto insieme a Patric, Romagnoli e Marusic. In mediana Guendouzi e Rovella favoriti rispettivamente su Kamada e Cataldi, mentre in attacco è tutto pronto per il ritorno da titolare di Ciro Immobile insieme a Felipe Anderson e Zaccagni.

