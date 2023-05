Zero Assoluto: «Figli, nozze e lavoro: la scoperta della vita ha salvato anche noi»

Non li hanno passati in Tibet, ma gli ultimi sette anni per Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, il duo pop degli Zero Assoluto che negli ultimi vent’anni ha sfornato un tormentone dopo l’altro (Semplicemente, Svegliarsi la mattina, Per dimenticare etc.), sono stati lo stesso un lungo viaggio alla scoperta del Piano B: una vita, e un lavoro, senza la musica. Dopo tutto questo tempo lontani dalle scene, il 20 maggio i due terranno al Fabrique di Milano - già tutto esaurito - il primo concerto di un tour che quest’estate li porterà a esibirsi in mezza Italia. Gran finale il 12 novembre al Palasport di Roma.

di Andrea Scarpa

