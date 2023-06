Dopo Londra Tom Cruise a Roma per la prima di Mission Impossible

'Alice nella Città', grazie a Paramount Pictures, dà la possibilità al pubblico di partecipare alla première dell'attesissimo "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" di Christopher McQuarrie, che si terrà a Roma venerdì 19 giugno alla presenza del cast.

L'attività rientra all'interno del ciclo 'Aspettando Alice - Premiere and Talks', realizzato in collaborazione con all'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che comprende iniziative, eventi e momenti di incontro aperti al pubblico e, in particolare, ai ragazzi, volti a farli appassionare al cinema e a far riscoprire e vivere loro luoghi iconici della Capitale: il Campidoglio, i Fori Imperiali, l'Ara Pacis, i complessi museali e il centro storico. "Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno" è il settimo capitolo della saga action "Mission: Impossible", diretto da Christopher McQuarrie con Tom Cruise ancora una volta nei panni Ethan Hunt. Il film girato in parte anche nella capitale, uscirà in Italia il 12 luglio distribuito da Eagle Pictures.