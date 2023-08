Shel Shapiro compie 80 anni: «Mi considero fortunato»

Con i "Rokes" ha scritto un pezzo della musica italiana. Shel Shapiro, celebre artista e musicista, festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno con gratitudine per una vita di successi. La sua carriera, lunga oltre 60 anni, è caratterizzata da centinaia di concerti e canzoni che hanno lasciato un'impronta profonda sulla scena musicale italiana e internazionale. Il suo nuovo album, "Quasi una Leggenda", pubblicato nel 2022, testimonia ancora una volta la sua straordinaria abilità come autore, compositore, arrangiatore e produttore di successo. Oltre alla musica, ha intrapreso anche una carriera da attore recitando in numerosi film e serie TV. Le parole dell'artista in questo giorno così speciale: «Ok! Oggi compio 80 anni, mi considero fortunato, tutto sommato la vita cambia poco, diventa più prezioso il tempo, ma non ho il tempo di pensarci»