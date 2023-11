Rubik's On Stage al Festival della Scienza di Genova e a Lucca Comics & Games

Dopo il tutto esaurito aldi domenica 29 ottobre, arriva a Lucca Comic & Games giovedì 2 novembre “Rubik’s On Stage”, lo spettacolo inedito e sorprendente sulla storia dell’iconico Cubo di Rubik, con il divulgatore scientifico, matematico e scrittore Stefano Pisani e la scrittrice e performer Gabriella Greison: il live show, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è previsto alle 19.30 presso il Comics&Science Palace (Via della Zecca 41) e avrà come tema lo stretto legame del cubo inventato nel 1974 da Erno Rubik e l’influenza nella cultura pop nazionale e internazionale, dall’arte al cinema, dalle serie tv alla pubblicità. Stefano Pisani e Gabriella Greison raccontano al pubblico presente - dai Boomer ai Millennials , fino ai giovanissimi della GenZ e Alpha - queste e tante altre tappe della “vita artistica” di Rubik’s, che lo hanno consacrato come icona pop mondiale nei suoi quasi 50 anni di storia. Ad arricchire lo show, realizzato grazie alla partnership tra Spin Master, editrice di Rubik’s, e Comics&Science, la collana di CNR Edizioni, divertenti contributi video di personaggi del mondo dello spettacolo e del fumetto - da Andrea Delogu a Leo Ortolani, da Francesco Paolantoni a Gianni Fantoni - e la presenza del celebre fumettista Giuseppe Palumbo (Diabolik, Martin Mystère) che, prendendo spunto dalla conversazione fra Stefano e Gabriella, si cimenterà in un’illustrazione “live”, scomposta in nove riquadri, proprio come i quadrati che compongono ciascuna delle facce del Cubo. Il pubblico presente è chiamato a prendere parte a questa esperienza immersiva, a “intervenire” sul palco e interagire con i protagonisti, facendo domande, mettendo “le mani sul cubo” e scoprendo come la sua logica può essere applicata alle arti visive per dare vita a forme inedite di illustrazione.