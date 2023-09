Rai, Eleonora Daniele: «A 'Storie Italiane' sorprese e tante tematiche legate al sociale»

Presentata la programmazione autunnale dell’Intrattenimento Day Time Rai. Per l'undicesimo anno ci sarà 'Storie Italiane' condotto da Eleonora Daniele al via dall'11 settembre alle 9.50. "Sarà un anno con qualche sorpresa e tante tematiche sociali dedicate soprattutto alle donne", ha spiegato Daniele. Il programma sarà declinato in due parti, la prima legata alla stretta informazione, l’altra all’approfondimento di tematiche socio-economiche che hanno caratterizzato questi mesi così complessi dell’Italia. (LaPresse)