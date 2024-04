Continua il successo del tour di Mika in Europa, trionfo a Londra

Dopo il successo delle date francesi (Lille, Rouen, Rennes, Brest, Nancy, Strasburgo, Reims, Tours, Digione, Annecy, Grenoble, Lione, Montpellier, Marsiglia e Parigi), e di Esch-Sur-Alzette, Ginevra, Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Brighton, Wolverhampton, ieri sera Mika si è esibito sul palco del London Eventim Apollo, registrando uno strepitoso sold out.

L'Apocalypse Calypso Tour arriverà al Lucca Summer Festival

L'ennesimo concerto trionfale dell'Apocalypse Calypso Tour l'ultima tournée europea della pop star britannica di origini libanesi, che ha esordito in Francia lo scorso 26 febbraio e dopo Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Irlanda, farà tappa anche in Italia, venerdì 19 luglio, con un concerto speciale al Lucca Summer Festival.

Un progetto grande e ambizioso, un nuovo tour pop-concettuale-rock. Cantiamo e balliamo, ma non mancano anche momenti più seri, toccanti, di riflessione ha raccontato Mika nel corso della tournée, che vede inseriti in scaletta i brani più noti della sua carriera fino ai più recenti dell'ultimo album di inediti interamente realizzato in francese Que ta t te fleurisse toujours. L'Apocalypse Calypso Tour farà tappa in Italia il prossimo 19 luglio, con un concerto speciale al Lucca Summer Festival.

Non è un segreto che mi piace tantissimo la Toscana e in particolare Lucca, dove ormai mi sento quasi di casa. Non vedo l'ora di portare questo circo magico, come quello che c'è nel cartone animato Dumbo, sul palco del Lucca Summer Festival, dove finalmente ho l'opportunità di esibirmi.