Che Tempo Che Fa, Simona Ventura realizza il suo sogno con Claudio Baglioni: il duetto

Passerotto non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. È sui versi indimenticabili di Sabato pomeriggio che si realizza il sogno che Simona Ventura ha coltivato una vita, ovvero duettare con Claudio Baglioni. A rendere possibile l'inedita performance è stato il salotto di Fabio Fazio che, domenica 10 dicembre, ha ospitato proprio il cantautore romano. Tra aneddoti e anticipazioni circa il nuovo tour 'aTUTTOCUORE' indoor al via a gennaio 2024, Baglioni ha accompagnato al pianoforte la Ventura. Pubblico d'eccezione, accanto ai protagonisti, Mara Maionchi e lo stesso Fazio che non hanno trattenuto i sorrisi di fronte alle stecche della conduttrice.