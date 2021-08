Federica Pellegrini e Matteo Giunta, matrimonio in vista? Ecco cosa sappiamo

Un'ultima Olimpiade piena di emozioni quella di quest'anno per la grande campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Da un lato l'aspetto sportivo, con il suo record di quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, e dall'altro quello sentimentale. Al termine delle gare, infatti, l'amore con il coach Matteo Giunta è stato ufficializzato e reso pubblico.

Federica Pellegrini in vacanza a Jesolo con il compagno-coach Matteo Giunta

I due si sono conosciuti nel 2017: prima compagni di squadra e amici, poi lui è diventato il suo l'allenatore. La loro storia, però, è sempre rimasta nell'ombra. Federica e Matteo per tutto questo tempo hanno infatti scelto la via della riservatezza. Ora, finalmente, vivono il loro amore alla luce del sole. La domanda che adesso si pongono tutti però è: matrimonio in vista? Ecco cosa sappiamo.